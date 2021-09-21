Посланника России вызвали в МИД Британии из-за отравления Скрипалей

Советника-посланника посольства России в Великобритании вызвали в британский МИД из-за новых данных по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в 2018 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление российской дипмиссии.

При этом Reuters со ссылкой на источники отмечало, что в министерство вызовут российского посла.

Ранее британская полиция обвинила третьего россиянина в отравлении Скрипаля. Им стал генерал ГРУ Денис Сергеев, который, предположительно, использовал псевдоним Сергей Федотов. Он командовал двумя другими сотрудниками ГРУ. Королевская прокуратура выдвинула против него те же обвинения, что и двум предыдущим подозреваемым, — покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику полиции Нику Бейли и использование химического оружия.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отрицает причастность к случившемуся.