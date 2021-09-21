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Британская полиция обвинила генерала ГРУ в отравлении Скрипалей

Полиция Великобритании: в отравлении Скрипалей обвиняется генерал ГРУ Денис Сергеев
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Фото: Frank Augstein / AP

Британская полиция обвинила третьего россиянина в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в 2018 году. Им стал генерал ГРУ Денис Сергеев, передает The Independent.

По версии правоохранительных органов, Сергеев использовал псевдоним Сергей Федотов. Он командовал двумя другими сотрудниками ГРУ. Королевская прокуратура выдвинула против него те же обвинения, что и двум предыдущим подозреваемым, — покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику полиции Нику Бейли и использование химического оружия.

Сообщается, что Сергеев вылетел из Москвы в аэропорт британской столицы Хитроу 2 марта 2018 года, прилетев примерно на четыре часа раньше коллег. Обратно в Москву он улетел 4 марта в 13:45, то есть в день, когда были отравлены Скрипали.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider (включены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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