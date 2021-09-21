В России рассказали о «клепающих» атомные подлодки США

Военный эксперт заявил, что американцы «клепают» подводную лодку раз в три года

Поскольку по своей эффективности неатомные подводные лодки уступают атомным, разрыв контракта с Францией на строительство субмарин проекта Shortfin Barracuda Block 1A в пользу американских (Virginia) или британских (Astute) выгоден Австралии, рассказывает в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«А вот у новоиспеченных союзников есть что предложить Зеленому континенту. В настоящее время Англия и США строят атомные подводные лодки четвертого поколения типов Astute и Virginia соответственно. Но если в Англии лодка изготавливается десять лет, то американцы клепают очередную раз в три года», — уверен автор.

По его мнению, субмарины для Канберры будут собираться в Австралии из модулей, произведенных в США. «Собирать их на континенте на первом этапе могут из модулей, поставляемых из США, с дальнейшей максимальной локализацией», — пишет эксперт.

В сентябре Breaking Defense, ссылаясь на научного сотрудника Гудзоновского института Брайана Кларка, написало, что атомные подводные лодки для Королевского Военно-Морского флота (ВМФ) Австралии могут быть построены за счет сокращения заказа на субмарины типа Virginia Военно-морских сил (ВМС) США.

В том же месяце The Drive отметило, что Франция за создание для Австралии 12 неатомных субмарин типа Shortfin Barracuda Block 1A и передачу соответствующих технологий просила почти 70 миллиардов долларов, тогда как для себя планирует построить шесть атомных подлодок типа Barracuda за сумму более 10 миллиардов долларов.

В рамках альянса AUKUS, анонсированного в сентябре Австралией, Великобританией и США, стороны запланировали обмениваться друг с другом оборонными технологиями. В частности, Канберра получит от Вашингтона или Лондона технологии создания атомных субмарин. Тогда же контракт по созданию Парижем для Канберры неатомных субмарин был расторгнут.