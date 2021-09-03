Новейшие американские и российские атомные подлодки сравнили

СМИ: российские атомные подлодки крупнее и переносят больше ракет, чем американские

Американский журнал Popular Mechanics, ссылаясь на анализ, проведенный Naval News, сравнил новейшие атомные подводные лодки (АПЛ), которыми располагают Военно-морские силы (ВМС) США и Военно-морской флот (ВМФ) России.

В публикации СМИ новейшей американской атомной субмариной называется подлодка типа Virginia серии Block V, российской — подлодка проекта «Ясень-М». Журнал пишет, что российские АПЛ крупнее и переносят больше ракет, чем американские. Также Popular Mechanics отмечает, что «Ясень-М» быстрее Virginia получает гиперзвуковое оружие.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией «Ростех» презентовал Су-75 Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?

«Соединенные Штаты и Россия, возможно, являются двумя доминирующими подводными державами на планете», — уверены в журнале.

Там же отмечается, что в ближайшее время разрыв в гиперзвуковых возможностях между двумя странами значительно сократится.

В июне издание The Drive, ссылаясь на заявление главы Североамериканского командования воздушно-космической обороны, генерала Военно-воздушных сил США Глена Ванхерка, написало, что по своим возможностям, в частности, малошумности, российские АПЛ проекта 885 «Ясень» почти не уступают американским.

В июне издание Business Insider написало, что субмарина К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М», которую ВМФ России получил в мае, представляет собой кульминацию более чем десятилетних усилий страны по созданию новой и полностью современной АПЛ c крылатыми ракетами.