Банда использовала российских школьниц для вымогательств у мужчин

В Свердловской области задержана банда, заманивавшая на интимные встречи с девушками мужчин и вымогавшая у них деньги. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, начиная с 2016 года группировка из трех мужчин и двух школьниц регулярно заманивала на квартиры состоятельных мужчин под предлогом интимных встреч с девушками. Для этого преступники использовали сайты знакомств, где использовавшиеся как приманки школьницы создавали анкеты и вступали в общение со своими жертвами.

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Когда мужчины прибывали на свидание в квартиру на улице Прибалтийская в Екатеринбурге, они, помимо представительниц женского пола, встречали их сообщников. Те сообщали, что девушки несовершеннолетние, избивали мужчин, шантажировали и вымогали деньги.

Как сообщает издание «Комсомольская правда», мужчин обычно снимали на видео и угрожали, что если те не принесут деньги, то ролик в котором расскажут об их домогательствах до несовершеннолетних, выложат в интернет.

Летом 2021 года банду удалось задержать. СКР возбудил уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.