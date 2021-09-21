В продаже появился женский плоский живот за сотни тысяч рублей

Французский модный дом Schiaparelli начал продавать необычной аксессуар золотого цвета за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте марки.

Речь идет о широком ремне из телячьей кожи, форма которого имитирует плоский живот. Изделие выполнено в виде корсета и представлено в ассортименте бренда в двух цветах: золотом и черном. Отмечается, что ремень доступен в размерах от XS до XL.

Стоимость описанного аксессуара составляет 2700 евро (231,7 тысячи рублей). Известно, что на данный момент он полностью раскуплен в интернет-магазине марки.

Модный дом Schiaparelli пользуется популярностью у мировых знаменитостей. Так, например, в апреле Наталья Водянова посетила благотворительный вечер ее собственного фонда «Обнаженные сердца» в гранатовом платье бренда, которое оголяло ее грудь. В то же время актриса Рената Литвинова и модель Белла Хадид вышли в свет в одинаковых облегающих платьях с глубоким декольте с крупным золотистым колье в виде человеческих легких.

