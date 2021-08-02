Наталья Водянова снялась в купальнике на яхте во время отдыха с семьей

Российская топ-модель Наталья Водянова снялась в откровенном образе во время отдыха с семьей и взволновала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети фото 39-летняя знаменитость запечатлена в черном слитном купальнике на борту яхты, держа в руке бокал. На другом снимке Водянова позирует вместе с мужем — миллиардером Антуаном Арно. Ее образ дополнили повязанный на голову платок, солнцезащитные очки, а также серьги и браслет. «Французская вода в моем бокале», — подписала она пост, который набрал больше 95 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Вы такая красотка!», «Просто очаровательная», «Какое чувство стиля! Наталья, завидую белой завистью!», «Выглядишь потрясающе», «Самая красивая пара в мире!», «Наташа, отличного отдыха вашему прекрасному семейству!» — высказывались они.

В апреле Наталья Водянова вышла на публику в оголяющем грудь наряде и была обругана. Она посетила благотворительный вечер, посвященный деятельности ее собственного фонда «Обнаженные сердца». Ее запечатлели в гранатовом платье длины макси французского модного дома Schiaparelli, верх которого оформлен прозрачной сеткой, оголяющей часть груди и спину звезды.