Видео Натальи Водяновой о кроссовках сына за сотни евро вызвало споры в сети

@natasupernova / Instagram

Российская топ-модель Наталья Водянова прорекламировала бренд сына Fashion Baby и вызвала споры в соцсетях. Пост появился на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 38-летняя манекенщица запечатлена без мейкапа в оверсайз-платье ярко-розового цвета и желтых кедах упомянутой марки с изображением бабочки на подошве. В ролике знаменитость делает мах ногой, рисуя в воздухе полукруг, и придерживает подол платья рукой.

Известно, что дизайн обуви разработал сын Водяновой Лукас Портман. Стоимость кроссовок на сайте компании составляет 330 евро (29,8 тысячи рублей). Отмечается, что пара полностью изготовлена из переработанных материалов.

Подписчиков модели удивила ее публикация, и они принялись обсуждать ее в комментариях. Так, некоторым не понравились движения звезды в ролике: «Кривая нога и сгорбленная спина выглядят ужасно! Надела бы шорты хотя бы», «Зачем это все?», «Странное движение, непонятная глупость».

В то же время другие фанаты оценили внешний вид Водяновой. «Обожаю тебя», «Выглядишь на 18 лет», «Лучшая», «Просто красотка», «Наталья, вам реально 39? Не скажешь!», «Такая клевая», «Девчонка», — высказывались пользователи сети.

В ноябре 2020 года Наталья Водянова опубликовала снимок в полупрозрачном наряде и взволновала фанатов. Ее сфотографировали лежащей на диване в черном платье с вставками из полупрозрачного материала с принтом в мелкий горох бренда Stella McCartney.