Наталья Водянова снялась в полупрозрачном наряде и взволновала поклонников

Российская топ-модель Наталья Водянова поделилась снимком в откровенном наряде и взволновала фанатов. Серия фотографий была опубликована на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 38-летняя знаменитость запечатлена, лежа на диване в черном платье длины миди бренда Stella McCartney. При этом по бокам, на руках и в области ключиц оно оформлено вставками из полупрозрачного материала с принтом в мелкий горох. Ее образ дополнили небольшая шляпка и босоножки на каблуках такого же цвета. В подписи к публикации, которая набрала больше 53 тысяч лайков, Водянова выразила восхищение дизайнеру марки.

Поклонники принялись оставлять комплименты знаменитости в комментариях. «Платье огонь! Возьму на заметку», «Красота неописуемая!», «Роскошно», «Как можно быть такой одинаково молодой и красивой всю жизнь? Наташа, обожаю», — высказывались они.

В октябре новые туфли Натальи Водяновой подняли на смех и прозвали копытами. Она снялась лежа на кресле в черном платье длины макси люксового бренда Givenchy, которое оформлено высоким разрезом. Модель также надела красные босоножки той же марки с каблуками в виде рогов.