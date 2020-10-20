Новые туфли Водяновой подняли на смех и прозвали копытами

Российская топ-модель Наталья Водянова поделилась снимком в модных туфлях и озадачила фанатов. Серия фотографий была опубликована на ее странице в Instagram.

38-летняя знаменитость снялась лежа на кресле в черном платье длины макси люксового бренда Givenchy, которое оформлено высоким разрезом, оголяющим ее ногу. Манекенщица также надела красные босоножки той же марки с каблуками в виде рогов. Известно, что они получили название «Typ» по аналогии со словом tiptoe, поскольку из-за трех отделений для пальцев во время их носки создается иллюзия «трехпалых» ног.

Фото опубликовано @natasupernova

Подписчики Водяновой подняли на смех ее туфли и прозвали их копытами. Об этом они написали в комментариях под публикацией, которая набрала 72 тысячи лайков. «Извините, первая ассоциация — копыта. Ужасно!», «Копыта в сочетании с элегантностью», «Туфли, конечно, как из преисподней», «Ужасные туфли», «Что за рог дьявола?» — писали поклонники.

Ранее в сентябре Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно в мэрии Парижа. На церемонии бракосочетания она появилась в белом платье с поясом, которое оформлено акцентными плечами, и туфлях на каблуках того же цвета. Ее муж в качестве наряда выбрал синий костюм и белую рубашку.