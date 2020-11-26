Муж Натальи Водяновой обеспечит француженок жильем

Компания LVMH, владеющая такими торговыми марками, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и Hennessy, обеспечит временным жильем пострадавших от домашнего насилия французских женщин и детей. Совет директоров LVMH решил выделить средства фонду Fondation des Femmes, который оказывает помощь пострадавшим. Об этом компания сообщила на своем сайте.

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В LVMH отметили, что выделенных денег хватит на оплату тысячи ночей в отелях, с которыми сотрудничает фонд и где пострадавшие от насилия женщины могут побыть в безопасности. Такую акцию компания запустила в ответ на просьбу французского министра Элизабет Морено, которая занимается вопросами гендерного равенства. По словам Морено, она решила привлечь к работе крупных партнеров, чтобы «немедленно и очень действенно отреагировать на тяжелую ситуацию».

Как сообщает «FashionNetwork.com», решение компании прокомментировал член совета директоров LVMH, муж российской модели Натальи Водяновой Антуан Арно (Antoine Arnault). Бизнесмен отметил, что компания планирует скоординировать свои ресурсы, чтобы изменить ситуацию с домашним насилием. «LVMH — это социально ответственный бизнес. Когда дело доходит до таких срочных вопросов, как защита женщин и детей, на мой взгляд, они становятся абсолютным приоритетом. Здесь ясно, что мы обязаны действовать», — пояснил Арно.

В апреле 2020 года во время карантина из-за коронавируса в Британии заметили значительный рост числа обращений по горячей линии для жертв домашнего насилия — за две недели он увеличился на 25 процентов. Эксперты заявили, что ситуация усугубилась из-за самоизоляции, когда жертвы и насильники были вынуждены постоянно находиться в одном помещении. Через некоторое время об увеличении количества обращений в 2,5 раза рассказали в России. Тогда уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что с такой проблемой также столкнулись Франция и Китай.

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