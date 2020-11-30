Наталья Водянова снялась обнаженной для обложки журнала

Российская топ-модель Наталья Водянова снялась без одежды для обложки популярного журнала Love. Снимок появился на странице издания в Instagram.

На размещенном черном-белом кадре 38-летняя манекенщица позирует обнаженной с поднятыми вверх руками. Ее запечатлели в туфлях на каблуках на белом фоне. При этом на снимке Водянова удерживает руками натянутый эспандер, прижатый к полу ногой.

Авторами съемки стали фотографы Мерт Алас (Mert Alas) и Маркус Пигготт (Marcus Piggott), которые работают вместе более 20 лет. Они сотрудничали с такими известными брендами, как Dior, Calvin Klein, Gucci, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Louis Vuitton.

В фотосессии также приняли участие супермодели Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Кристен Макменами, Лара Стоун и Дарья Вербова. Всех манекенщиц засняли без одежды в одинаковой позе.

Ранее в ноябре Наталья Водянова поделилась снимком в полупрозрачном наряде и взволновала фанатов. Ее сфотографировали лежащей на диване в черном платье с вставками из полупрозрачного материала с принтом в мелкий горох бренда Stella McCartney.