Внешний вид Ренаты Литвиновой на новом видео вызвал недоумение у поклонников

Российская актриса и телеведущая Рената Литвинова показала свой модный образ на новом видео в соцсетях и вызвала недоумение у поклонников. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в среду, 18 августа.

В размешенном ролике 54-летняя актриса идет по улице в объемном длинном пальто из пестрых перьев нараспашку и серебристых остроносых ботфортах на шпильке. Ее прическа украшена крупными цветными заколками, а на губы нанесена яркая красная помада. Знаменитость отметила в публикации официальный профиль люксового испанского бренда Balenciaga.

Внимание подписчиков привлекли внешний вид и осанка Литвиновой. «Наряд оригинальный, конечно, но не стоит того, чтобы портить женскую грацию и походку», «А что у Ренаты с осанкой да и с походкой?», «Вы как Йети», «Образ ужас, ужас...», «Какой кошмар, чем чуднее, тем круче?» — обсуждали они видео, которое на момент публикации набрало 100 тысяч лайков.

В июле Рената Литвинова поделилась фото в оголяющем грудь наряде как у американской супермодели Беллы Хадид. Она снялась в полный рост в черном облегающем платье с глубоким декольте из коллекции Haute Couture бренда Schiaparelli. Ее образ дополнило крупное золотистое колье в виде человеческих легких — аксессуар прикрывал обнаженную грудь актрисы.