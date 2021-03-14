Российская актриса, сценаристка и режиссер Рената Литвинова призналась в бисексуальности. Об этом она рассказала в программе «Детектор лжи» на YouTube-канале Tatler Russia.

Отвечая на вопрос о том, нравятся ли ей мужчины, актриса ответила положительно. Полиграф показал, что Литвинова говорит правду. После этого она попросила ведущего спросить, нравятся ли ей женщины, и он озвучил этот вопрос. «Да», — сказала режиссер, и детектор лжи подтвердил, что она не соврала.

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Также актриса призналась, что у нее есть любовь всей жизни, однако, по данным полиграфа, Литвинова была искренна лишь на 80 процентов. Кроме того, она поделилась, что в настоящее время испытывает влюбленность, однако отказалась говорить об объекте симпатий. «Счастье любит тишину, поэтому никаких фраз не будет», — объяснила кинодеятель.

Ведущий задал Литвиновой вопрос о дружбе с певицей Земфирой. Литвинова подчеркнула, что считает ее гениальным человеком, и отметила, что они никогда не ссорятся. Правдивость ее утверждений подтвердил полиграф.

В январе стало известно, что Литвинова начала встречаться с французским миллионером. Звезда стала героиней нового выпуска Tatler. В статье, посвященной артистке, утверждается, что у нее появился новый возлюбленный — «из привилегированной касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов». Актриса выложила в Instagram снимок с обложкой журнала и призвала почитать материал о ней. Она отметила, что в статье рассказывается «про самое секретное и неожиданное, местами даже миротворческое».