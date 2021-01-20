Российская актриса и режиссер Рената Литвинова начала встречаться с французским миллионером. Об этом сообщает журнал Tatler.

Звезда стала героиней нового выпуска издания, который поступил в продажу с 19 января. В статье, посвященной артистке, утверждается, что у нее появился новый возлюбленный.

«У Ренаты новый кавалер из crème de la crème, из привилегированной касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов. Месье Х, открывший ради нее в разгар пандемии легендарный кавьяр-ресторан на пляс Мадлен», — говорится в публикации (орфография и пунктуация автора отзывов сохранены).

В то же время Литвинова выложила в своем Instagram-аккаунте снимок с обложкой Tatler и призвала почитать материал о ней. Актриса отметила, что в статье рассказывается «про самое секретное и неожиданное, местами даже миротворческое».

В декабре 2020-го сообщалось, что артистка заразилась коронавирусом. Литвинова призналась, что диагноз заставил ее еще больше переживать о старшем поколении.