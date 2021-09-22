Песков ответил на слова Байдена о Чечне фразой «чуть прошляпили корректоры»

Слова президента США Джо Байдена о нарушении прав сексуальных меньшинств во всех странах мира — от Чечни до Камеруна — неверны с точки зрения политической географии. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Этот пассаж чуть-чуть прошляпили корректоры», — ответил пресс-секретарь президента России, комментируя заявление американского лидера.

Ранее Байден во время сессии Генассамблеи ООН призвал международное сообщество защищать права ЛГБТ-сообщества. «Мы все должны встать на защиту прав представителей ЛГБТ, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха», — отметил он и добавил, что права нужно отстаивать везде — от Чечни до Камеруна.

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Кадыров в ответ на слова Байдена заметил, что в регионе «нет петухов» — только «куриные мужья», и пригласил американского лидера лично посетить республику. По словам главы Чечни, Байден злится на все мусульманские страны и «вспахивает арабский мир авиабомбами». Он также назвал США самой проблемной и самой агрессивной в мире страной.

Власти Чечни неоднократно обвинялись в нарушении прав сексуальных меньшинств. В декабре 2018 года на заседании постоянного Совета ОБСЕ представили доклад, в котором, в частности, говорится о пытках представителей ЛГБТ-сообщества, которых содержали в секретных тюрьмах и лишали юридической помощи. Впервые о массовых задержаниях геев в республике сообщила Новая газета. В апреле 2017 года издание опубликовало соответствующее расследование. В Чечне все обвинения отвергают и заявляют, что в регионе нет сексуальных меньшинств.

Подобная ситуация, как сообщает Reuters со ссылкой на организацию Human Rights Watch, наблюдается в Камеруне. В апреле правозащитники сообщили, что с февраля в стране были арестованы, либо подверглись угрозам не менее 24 представителей ЛГБТ-сообщества. В отчете также говорится, что две трансгендерные женщины были арестованы в феврале за ношение женской одежды — суд обвинил их в «попытке гомосексуализма».