Кадыров ответил Байдену насчет секс-меньшинств фразой «в Чечне нет петухов»

Глава Чечни Кадыров о словах Байдена: у нас нет петухов, вместо них у нас куриные мужья

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал призыв президента США Джо Байдена защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна. В ответ на это Кадыров в своем Telegram-канале подчеркнул, что в регионе «нет петухов» — только «куриные жены», и пригласил американского лидера лично посетить республику.

По словам главы Чечни, Байден злится на все мусульманские страны и «вспахивает арабский мир авиабомбами». Кадыров, в свою очередь, назвал Соединенные Штаты самой проблемной и самой агрессивной в мире страной.

«Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», — отреагировал Кадыров на упоминание президентом США Чечни.

21 сентября во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Джо Байден призвал международное сообщество защищать права сексуальных меньшинств во всех странах мира, чтобы их представители могли жить в любви без страха. По мнению американского лидера, отстаивать права секс-меньшинств нужно везде, от Чечни до Камеруна.