Объяснено появление описанных Дарвином загадочных клювов у голубей

Ученые Университета Юты объяснили загадку, от чего зависит длина голубиных клювов, которые Чарльз Дарвин описал в своей книге об эволюции и происхождении видов в качестве иллюстрации естественного отбора. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Исследователи обнаружили, что мутация в гене ROR2 делает короткими клювы у многих пород домашних голубей. Мутации в ROR2 также лежат в основе человеческого расстройства, называемого синдромом Робена и являющегося пороком челюстно-лицевой области. Синдром характеризуется появлением таких специфических черт лица, как широкий выступающий лоб и короткая нижняя челюсть и нос. Эти признаки напоминают фенотип у короткоклювых голубей.

Ученые вывели двух голубей с коротким и средним клювом, принадлежащих разным породам. Самка являлась старой немецкой чайкой (Old German Owl), а самец относился к гоночным почтовым голубям (Racing Homer). Их потомство F1 имело клювы средней длины. После скрещивания на свет появилось потомство F2 с клювами разной длины. Исследователи определили точный размер и форму клювов у 145 особей из этой группы с помощью микрокомпьютерной томографии. Оказалось, что вместе с размером клюва также изменяется форма черепа.

Сравнение геномов показало, что у особей F2 с маленькими клювами имелась та же часть половой хромосомы, что и у их бабушки с маленьким клювом. Анализ полных последовательностей генома многих разных пород голубей продемонстрировал, что все птицы с маленькими клювами имели одинаковую последовательность ДНК в области генома, содержащей ген ROR2. Авторы предполагают, что мутация в гене заставляет белок ROR2 складываться по-новому, но ученые планируют провести дополнительные эксперименты, чтобы выяснить, как мутация влияет на черепно-лицевое развитие.