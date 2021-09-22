Просидевшего 38 лет в камере смертников преступника передумали казнить

Преступник 38 лет прождал смертной казни за убийство и узнал о смягчении приговора в США

В Неваде, США, 73-летний преступник 38 лет просидел в камере смертников в ожидании своей участи и узнал о том, что его передумали казнить. Об этом сообщает Las Vegas Review Journal.

Сэмюэль Ховард был приговорен к смертной казни в 1983 году после того, как его признали виновным в ограблении дантиста из Лас-Вегаса Джорджа Монахана на два доллара и его убийстве выстрелом в голову. Ховард провел в тюрьме почти 40 лет в ожидании исполнения приговора.

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Решение о смертельном приговоре было вынесено на основании двух отягчающих обстоятельств во время совершения преступления. Однако в четверг, 16 сентября, судья Дуглас Херндон, постановил, что после того, как суд Нью-Йорка отменил предыдущий приговор Ховарду за преступление с применением насилия, применение смертной казни стало невозможным. В Неваде преступник может быть приговорен к высшей мере наказания только при наличии хотя бы одного из более чем дюжины отягчающих обстоятельств, таких как предыдущая судимость за убийство или применение или угроза насилия. Поэтому теперь его приговор должны смягчить.

При новом рассмотрении дела Ховарда присяжные должны решить, к какому наказанию он будет приговорен: пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения или к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

Роберт Данэм, исполнительный директор Информационного центра по смертной казни в Вашингтоне, округ Колумбия, сказал, что все больше и больше заключенных по всей стране освобождаются из камер смертников, отсидев десятилетия в ожидании высшей меры наказания. «Это кажется особенно бесполезным, когда проходит почти 40 лет, прежде чем выясняется, что отягчающие обстоятельства, которые были основанием для смертного приговора, недействительны», — сказал Данэм.

Ранее сообщалось, что американец, просидевший 20 лет в камере смертников после ложного обвинения, получит один миллион долларов компенсации. Мужчина был арестован по обвинению в убийстве, которое произошло в 1988 году.