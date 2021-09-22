Стало известно о происхождении внебрачной дочери Наташи Королевой

Пользователи сети вычислили, что российская артистка Наташа Королева солгала о происхождении своей якобы внебрачной дочери. Об этом стало известно Telegram-каналу «НеМалахов».

По его данным, за свою дочь Королева выдала сына подруги-косметолога из США Александры Петрич. Кадры с ребенком на руках, которые певица предъявила как главные доказательства материнства, на самом деле были сделаны годом ранее. «Фото с дочкой в январе 2020-го — это видео с чужим сыночком 13 января 2019 года на пляже в Майами», — говорится в сообщении.

Ранее муж певицы Глушко признался, что поражен новостью о рождении у жены внебрачной дочери. Он заявил, что относится к этой информации с радостью.

18 сентября исполнительница рассказала, что помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Беременность у матери, которая вынашивала ребенка, протекала сложно. Кроме того, женщине пришлось преодолеть путешествие морем из России в США, а также пройти через тяжелые роды.