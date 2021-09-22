Ларису Долину заставили снять украшения за миллионы рублей во время премии

Российскую певицу Ларису Долину заставили снять украшения, в которых она пришла на публичное мероприятие. Об этом сообщает портал Super.ru.

Инцидент произошел во время премии Trend People Awards, которая состоялась 21 сентября в московском ресторане The Toy Moscow. Знаменитость вышла в свет в ювелирных изделиях с жемчугом и бриллиантами, производитель которых не уточняется, однако известно, что общая стоимость колье, браслета, кольца и серег составляет четыре миллиона рублей.

По информации издания, после получения награды Долина направилась со сцены к выходу из заведения, где ее остановили сотрудники бренда и попросили снять все украшения. После этого звезда начала громко и эмоционально разговаривать по телефону и покинула мероприятие.

Стилист Долиной Джемал Махмудов рассказал журналистам, что представители бренда сами связались с ним и предложили дополнить образ певицы их изделиями. О том, что украшения выдаются исполнительнице только на время мероприятия, Махмудова не предупредили.

«Если бы представители бренда изначально вышли с "бартерным" предложением, то это были бы другие условия: с какого перепуга они решили, что Долина будет их рекламировать бесплатно, — возмутился стилист. — И вообще, если речь идет о звезде такого уровня, то поступили они, конечно, весьма некорректно и некрасиво».

Представители ювелирного дома в свою очередь отметили, что украшения слишком дорогие, чтобы бесплатно подарить их Долиной. После случившегося певица сообщила организаторам Trend People Awards, что запрещает публикацию своих снимков с премии.

В феврале внешний вид Ларисы Долиной в мини-юбке удивил поклонников. На снимке она запечатлена вместе с дочерью Ангелиной Миончинской и внучкой Александрой. 65-летняя артистка позировала на переднем плане в лиловом костюме, состоящем из пиджака и мини-юбки.