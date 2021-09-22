Из жизни
 
Последние новости
Пропавший под Хабаровском Ан-26 нашли
Крупнейшей экономике Европы предсказали сокращение
Дубль 16-летнего игрока помог клубу РПЛ победить в Кубке России со счетом 10:0
Во Франции сочли необходимым остаться в НАТО
Умер автор музыки к шоу «Кто хочет стать миллионером»
Пять человек погибли в результате взрывов и стрельбы в афганском городе
В космосе обнаружили пожирающую звезду «черную вдову»
Однокурсники пожалели поступившую в МГУ в девять лет россиянку Теплякову 
В Петербург прибыла первая советская атомная субмарина
Власти Украины утвердили перевод крымско-татарского языка на латиницу
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина сделал предложение возлюбленной на руинах их сгоревшего дома

Американец позвал возлюбленную замуж на руинах их сгоревшего дома
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: FOX News

Житель американского города Фьюквей-Варина, штат Северная Каролина, сделал предложение возлюбленной на руинах их сгоревшего дома. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шон Мэттьюс собирался позвать возлюбленную, Келли Стэнли, замуж в годовщину их жизни в новом доме. Планам американца помешал пожар, в результате которого дом оказался разрушен.

Как Россия позавидовала Тимати, возненавидела Зверева и Собчак
Читать

Мужчина и его возлюбленная обедали в ресторане, когда им позвонил сосед, который сообщил, что их дом охвачен огнем. Мэттьюс и Стэнли испугались за находившуюся дома 13-летнюю собаку по кличке Мемфис, но позже оказалось, что они оставили открытой дверь в гараже, и к моменту их прибытия соседи спасли животное. Они же перекрыли газ, чтобы не произошло взрыва.

«Мы находились в десяти минутах езды от дома, и был виден столб дыма. Когда мы увидели, как наши соседи собрались, чтобы попытаться спасти наш дом и собаку, у нас не было слов», — заявил Мэттьюс.

Когда пожарные справились с огнем, пару пустили в дом, чтобы они могли посмотреть, можно ли спасти ценные вещи. Американцы лишились практически всего имущества. Стенли нашла свою Библию, а Мэттьюс извлек из обломков помолвочное кольцо, которое хранил в огнеупорном сейфе.

После всего, что они пережили вместе, он сделал возлюбленной предложение прямо возле руин сгоревшего дома. Женщина не ожидала такого поворота событий.

«Шон собрал нас всех, сказал речь и поблагодарил всех за помощь. В этот момент я пыталась сообразить, что сказать мне. Но затем он неожиданно начал говорить о начале наших отношений и о том, как мы построили этот дом в прошлом году. Тогда я не знала об этом, но он поставил себе цель сделать мне предложение в нашем доме, так как этот дом много значил для нас», — рассказала Стэнли.

Пожарные устанавливают причину пожара. Они сказали погорельцам, что если бы они спали в момент начала возгорания, то, вероятно, погибли бы, так как пожарная сигнализация не сработала.

После пожара пара жила у родственников и в отеле, а затем переехала в дом к друзьям. В октябре жених и невеста планируют снять квартиру, где будут жить до тех пор, пока не построят новый дом.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона внезапно вышла из комы, когда ее молодой человек предложил выйти за него замуж. Она сразу попросила врачей позвонить матери домой, чтобы рассказать ей о помолвке.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мужчина предложил девушке выйти замуж и вывел ее из комы
Туристы испортили паре предложение руки и сердца и попали на видео
Шотландец привел подругу в галерею и показал изменившую ее жизнь картину
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
12:3417 сентября

Женщина обнаружила у себя в кровати спящего незнакомца

11:1317 сентября

Пролежавший несколько суток в гробу россиянин рассказал о своих ощущениях

10:0017 сентября

Женщина откусила кусок от гамбургера и увидела человеческий палец

Из жизни00:0120 июля

«Даже ночью это смотрится ужасно»

Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
09:0017 сентября

Мужчина годами покупал лотерейные билеты в одном месте и трижды сорвал джекпот

08:4217 сентября

Мужчина нашел подземные «сокровища» в старинном доме семьи

07:2517 сентября

В Бразилии собаки получили право на моральную компенсацию от хозяев

Из жизни00:0216 июля

Чудо в перьях.

История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
07:0017 сентября

Адвокат заказал киллеру свое убийство ради заботы о сыне

05:0017 сентября

100-килограммовый студент сбросил треть веса за полгода и раскрыл секрет успеха

02:0017 сентября

Невеста испугалась бесплодия, отложила вакцинацию и умерла от COVID-19

Россия
В пермском вузе заявили об отсутствии претензий к охране
Михаил Романов в Санкт-Петербурге одержал убедительную победу на выборах
В России подвели итоги выборов.
Сколько партий проходят в Государственную Думу и кого россияне избрали губернаторами?
Началась археологическая проектная школа для участников «Большой перемены»
Российские врачи объяснили неверные результаты ПЦР-тестов
В России завершились выборы.
Какой будет новая Госдума и кто победил на выборах губернаторов?
Все материалы
Мир
«Тут каждый день длиною в год»
Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
Ангела Меркель«Устала от власти и от народа»
Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
Все материалы
Бывший СССР
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
«Я со своей земли не уйду!»
30 лет назад Прибалтика стала независимой. Как распад СССР изменил жизнь русского населения?
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
Все материалы
Экономика
Минсельхоз опроверг рост цен на макароны
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
На Украине рассказали о неокупаемых затратах на добычу газа
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
На телевизорах «Витязь» из Белоруссии появилась платформа Салют ТВ от Сбера
Высокое давление.
ТОАЗ попросил ФАС запретить покупку своей доли двум малоизвестным компаниям
В России ограничат переплаты по кредитам
Все материалы
Силовые структуры
В больницу к пермскому стрелку прислали полицию и ОМОН
«Человек с подавленной агрессией»
Тихий студент устроил нападение на вуз в Перми. Почему он расстрелял десятки человек?
Опубликовано видео со стрельбой по машинам напавшего на пермский вуз
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Студент устроил стрельбу в госуниверситете в Перми.
Погибли восемь человек, пострадали более десяти
«Жажда свободы кружит голову»
Подкоп, маскарад и угон вертолета. Как бежали из-под стражи заключенные в СССР и России
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Назван гонорар Джошуа за бой с Усиком
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Стало известно о готовности Глушакова бесплатно играть за «Спартак»
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Футболист «Челси» анонсировал отказ от преклонения колена перед матчами
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Акинфеев отреагировал на победу ЦСКА над «Спартаком» в дерби
Все материалы
Культура
Раскрыта причина раннего успеха Гуфа
«Больше, девочки! Больше гламура!»
Как Россия позавидовала Тимати, возненавидела Зверева и Собчак
Заслуженная артистка РСФСР умерла при пожаре в Санкт-Петербурге
«Колбасер по пояс голый»
Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
Гитару с автографом Шнурова выставили на продажу за один миллион рублей
Названы лучшие сериалы года по версии «Эмми».
Кто выиграл главную телевизионную премию?
Лиам Галлахер выпал из вертолета
Все материалы
Интернет и СМИ
Российская телеведущая назвала причину развода с мужем
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
Вассерман предложил учить школьников владеть оружием
«Тошнит от этого»
За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
Telegram могут оштрафовать за пиратские копии книг
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Ведущий Первого канала назвал способ распознать у ребенка опасное заболевание
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Россиянка вышла на прогулку с друзьями в Турции и внезапно умерла
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
В Испании захотели извлечь выгоду из природной катастрофы
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
Опасный поступок отдыхающих в Крыму вызвал возмущение в сети
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
Россиянам раскрыли стоимость прививочных туров за границу
Все материалы
Из жизни
Акула набросилась на 16-летнего подростка и попала на видео
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Мужчина нашел торчащие из столетней могилы волосы
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Пес Лукашенко улегся на столе в резиденции президента Таджикистана
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Прятавший 11 лет возлюбленную в доме родителей мужчина женился на ней
Все материалы
Nissan может выпустить кроссовер с названием Skyline
С дороги, Porsche! Что могут самые крутые маслкары XXI века?
Эти динозавры не вымерли: они умеют поворачивать и тормозить
Объявлены полуфиналисты американского конкурса «Автомобиль года»
Забытые концепты: грузовики будущего Renault V.I.R.A.G.E.S.
Прототипы, которым обязан жизнью самый известный грузовик
Hyundai Santa Fe возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей в России
Как Land Cruiser 300, но пикап: показана долгожданная Toyota Tundra
Пикап сменил V8 на гибридную «шестерку»
Skoda показала Octavia с салоном из сахарной свеклы и тростника
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Город мертвых, русская Исландия и кавказская сказка:
чем удивляют самые необычные деревни России
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
Все материалы