Мужчина сделал предложение возлюбленной на руинах их сгоревшего дома

Житель американского города Фьюквей-Варина, штат Северная Каролина, сделал предложение возлюбленной на руинах их сгоревшего дома. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шон Мэттьюс собирался позвать возлюбленную, Келли Стэнли, замуж в годовщину их жизни в новом доме. Планам американца помешал пожар, в результате которого дом оказался разрушен.

Мужчина и его возлюбленная обедали в ресторане, когда им позвонил сосед, который сообщил, что их дом охвачен огнем. Мэттьюс и Стэнли испугались за находившуюся дома 13-летнюю собаку по кличке Мемфис, но позже оказалось, что они оставили открытой дверь в гараже, и к моменту их прибытия соседи спасли животное. Они же перекрыли газ, чтобы не произошло взрыва.

«Мы находились в десяти минутах езды от дома, и был виден столб дыма. Когда мы увидели, как наши соседи собрались, чтобы попытаться спасти наш дом и собаку, у нас не было слов», — заявил Мэттьюс.

Когда пожарные справились с огнем, пару пустили в дом, чтобы они могли посмотреть, можно ли спасти ценные вещи. Американцы лишились практически всего имущества. Стенли нашла свою Библию, а Мэттьюс извлек из обломков помолвочное кольцо, которое хранил в огнеупорном сейфе.

После всего, что они пережили вместе, он сделал возлюбленной предложение прямо возле руин сгоревшего дома. Женщина не ожидала такого поворота событий.

«Шон собрал нас всех, сказал речь и поблагодарил всех за помощь. В этот момент я пыталась сообразить, что сказать мне. Но затем он неожиданно начал говорить о начале наших отношений и о том, как мы построили этот дом в прошлом году. Тогда я не знала об этом, но он поставил себе цель сделать мне предложение в нашем доме, так как этот дом много значил для нас», — рассказала Стэнли.

Пожарные устанавливают причину пожара. Они сказали погорельцам, что если бы они спали в момент начала возгорания, то, вероятно, погибли бы, так как пожарная сигнализация не сработала.

После пожара пара жила у родственников и в отеле, а затем переехала в дом к друзьям. В октябре жених и невеста планируют снять квартиру, где будут жить до тех пор, пока не построят новый дом.

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