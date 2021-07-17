Шотландец привел подругу в галерею и показал изменившую ее жизнь картину

Шотландец привел подругу в галерею и показал картину, которая изменила ее жизнь

Житель Великобритании Хосе Кава (Jose Cava) позвал свою подругу Софию Викторию Харрисон (Sophia Victoria Harrison), с которой познакомился в Tinder, в Шотландскую национальную галерею. Там он сделал девушке предложение руки и сердца необычным способом. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети Instagram.

Отмечается, что мужчина заранее связался с сотрудниками галереи и рассказал о своей идее. Вместо оригинальной аннотации к известной картине Диего Веласкеса «Старуха, жарящая яйца» он решил поместить послание для Софии. Как только пара пришла в галерею, девушка сразу пошла к экспонату по просьбе Хосе.

Увидев табличку с надписью, она сначала не поняла, что читает. Там было написано, что мужчина любит смотреть на картину и вспоминать самые лучшие моменты.

«Однажды он встретил Софию Викторию Харрисон. Она была молодым, успешным профессионалом, всегда элегантно и красиво одевалась, была милой и забавной. Вместе Хосе и София пережили самые удивительные приключения в сердце этой прекрасной страны — Шотландии, где они хотели бы создать семью. 19 июня 2021 года именно здесь он, наконец, сделал ей предложение. И она сказала…» — написал Хосе.

Известно, что девушка согласилась. Окружающие стали хлопать в ладоши, а некоторые даже прослезились.

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