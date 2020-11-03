Живущие в разных странах влюбленные официально поженились по Zoom из-за локдауна

Мужчина из США и девушка из Аргентины официально поженились по Zoom из-за того, что границы их страны закрыты и они не могут встретиться лично. Они стали первой парой, заключившей брак на этой платформе, из-за того, что локдаун разлучил их на 10 месяцев, пишет Daily Mail.

Отмечается, что пара познакомилась в 2017 году, а в январе текущего года мужчина сделал возлюбленной предложение руки и сердца и планировал переехать в Аргентину в марте, пока границы окончательно не закроют. Однако ему ответили отказом, так как он не был ни родственником, ни супругом девушки.

«Они никогда не понимали, что мой парень приехал жениться и жить в этой стране, что он путешествует не как турист. На каждый вопрос нам отвечали отрицательно. Нам говорили, что если мы не поженимся, Скотт не сможет въехать в страну», — рассказала девушка по имени Августина.

В итоге власти штата Юта, где проживал молодой человек, выдали ему разрешение на онлайн-бракосочетание. Молодожены встретили его в традиционных костюмах, а также позвали на свадьбу гостей. Они также подключились к церемонии по Zoom.

Теперь, чтобы увидеться, молодым надо будет подать документы на специальную семейную визу.