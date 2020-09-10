Российской телеведущей сделали предложение руки и сердца в прямом эфире

– Мы таких новостей не готовили 😍😍😍— Матч ТВ (@MatchTV) September 10, 2020
На Матч ТВ не только рассказывают о спорте, но и делают предложения. Этот эфир Элеонора Хабибулина точно не забудет. Какие же милахи ❤️❤️❤️#ВсеНаМатч pic.twitter.com/0UgSuanMqa
Ведущая российского телеканала «Матч ТВ» Элеонора Хабибулина в прямом эфире получила предложение руки и сердца от своего молодого человека, телеведущего Сергея Розанова. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте спортивного вещателя.
Мужчина появился в эфире с цветами и кольцом и позвал девушку замуж. «Мы такие новости не готовили!» — ответила ему Хабибулина и в слезах согласилась стать его женой. В комментариях пользователи похвалили Розанова за такой красивый шаг и пожелали паре счастья.
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