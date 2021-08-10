Туристы испортили паре предложение руки и сердца и попали на видео

Туристы испортили паре кадры с предложением руки и сердца на озере Тахо в американском штате Калифорния. Неудачное видео опубликовала пользовательница TikTok по имени Михаэла (Michaela).

На записи видно, как женщина стоит спиной к камере и смотрит на озеро. Затем она поворачивается и видит, что ее возлюбленный встал перед ней на одно колено и протянул ей кольцо. Женщина снимает солнцезащитные очки и закрывает рот рукой от удивления.

В этот момент на заднем плане появляются мужчина и женщина. Они подходят к обрыву, чтобы полюбоваться озером, и только после этого замечают, что попали в кадр. После этого туристы поспешно ретируются.

Мнения пользователей соцсети относительно увиденного на видеозаписи разделились. Один из них спросил: «У людей что, вообще нет чувства такта?» Другой отметил: «Они испортили им съемку». Третий заявил: «Это общественное место. Если бы он хотел сделать это в приватной обстановке, есть десятки километров троп, где он мог бы это сделать. Там тоже очень красиво».

Ранее сообщалось, что девушка отказалась принять предложение руки и сердца на глазах у сотни людей во время бейсбольного матча в Вустере, штат Массачусетс. На записи произошедшего видно, как мужчина встал перед возлюбленной на одно колено и протянул ей открытую коробочку с кольцом, после чего девушка отрицательно покачала головой и убежала.