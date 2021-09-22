Участник телевикторины погиб до выхода эпизода с его участием в эфир

Ведущий британской телевикторины The Chase («Погоня») Пол Синха (Paul Sinha) почтил память игрока Пита Грина (Pete Green), который трагически погиб незадолго до выхода эпизода с его участием в эфир ТВ. Об этом сообщает The Mirror.

По данным журналистов, 72-летний участник телевикторины скончался при пожаре в собственном доме еще в конце июня. Однако эпизод с его участием показали по телевизору три месяца спустя. Телеведущему рассказали о смерти героя программы только в конце сентября.

«С грустью узнал, что Пит из сегодняшнего выпуска The Chase скончался при ужасных обстоятельствах. Настоящий джентльмен, теплый, обаятельный и очень интересный противник», — написал Синха на своей странице в Twitter. Пост прокомментировал сын Пита по имени Бен (Ben). Он сказал, что его отец постоянно говорил о съемках: сначала до записи эфира, а затем каждую неделю после.

Грину удалось выиграть в викторине три тысячи фунтов стерлингов (299 тысяч рублей). После игры он сказал семье, что мечтает когда-нибудь выпить пива вместе с ведущими программы.