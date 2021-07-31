Звезда TikTok умер от полученных при стрельбе в американском кинотеатре ранений

Звезда TikTok 19-летний Энтони Барахас умер от ранений, полученных в результате стрельбы в американском кинотеатре. Об этом сообщает CNN.

По данным американского издания, Барахас и его подруга были ранены во время просмотра фильма «Судная ночь навсегда» в калифорнийском кинотеатре. После окончания киносеанса сотрудники заведения обнаружили молодого человека с огнестрельным ранениями и девушку, которая к тому времени уже была мертва. Барахас был доставлен в местную больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Отмечается, что в связи с данным делом был задержан 20-летний подозреваемый, о мотивах которого пока не сообщается.

Барахас был довольно известным американским тиктокером, на его аккаунт в социальной сети подписаны почти миллион человек.

Ранее житель американского штата Оклахома повторил популярный в TikTok опасный челлендж и погиб. Инцидент произошел 20 июля в городе Бетани. По предварительным данным, мальчик решил поучаствовать в так называемом блэкаут-челлендже, участники которого затягивают ремень вокруг шеи. В результате школьник потерял сознание. Тиктокера доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его. Мальчик умер через несколько часов после госпитализации.

