Российский фондовый рынок закрылся ростом

Российский фондовый рынок в среду, 22 сентября, второй день подряд закрылся ростом основных биржевых индексов. Сегодняшнее укрепление стало более значительным, чем накануне. На момент завершения торгов Московской биржи индекс Мосбиржи вырос на 1,52 процента до 4030,98 пункта, индекс РТС — на 2,13 процента до 1747,31 пункта.

На 18:50 доллар торгуется по 72,67 рубля (минус 0,41 рубля), евро — по 85,31 рубля (минус 0,5 рубля). Ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent стоят 75,82 доллара за баррель (плюс 1,96 процента), марки WTI — 71,97 доллара (плюс 2,1 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» стали «Роснефть» — плюс 3,93 процента до 586,7 рубля за акцию, «Новатэк» — плюс 3,55 процента до 1902,2 рубля и НЛМК — плюс 3,02 процента до 220,46 рубля. Снижение стоимости акций компаний не превысило 0,4 процента.

21-22 сентября Федеральная резервная система (ФРС) США проведет двухдневное заседание, на котором может быть объявлено о сроках сворачивания стимулов. В этом случае есть опасность, что начнется распродажа ценных бумаг на фондовых рынках.