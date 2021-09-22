Раскрыты неочевидные признаки снижения иммунитета

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо в беседе с «Известиями» раскрыла пять неочевидных признаков снижения иммунитета осенью.

По ее словам, в числе тревожных симптомов — постоянное чувство усталости и ухудшение памяти. Как пояснила специалист, речь идет о хроническом стрессе и дисфункции щитовидной железы. В таком случае может замедляться скорость реакций, и ухудшится память.

«Еще один признак — частое возникновение герпеса. В нормальном состоянии организм способен подавлять инфекцию, но если иммунитет ослаблен, то вирус периодически активизируется», — отметила Шуппо.

О проблемах с иммунитетом могут говорить и аллергические реакции. Кроме того, необходимо внимательно отнестись к выпадению волос и сухой коже на локтях.

Ранее исследователи из Австрии выяснили, что в крови зараженных SARS-CoV-2 людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на коронавирусную инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заболевания.