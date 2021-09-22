Вышел первый трейлер фильма с Дензелом Вашингтоном в роли Макбета

Вышел первый трейлер фильма «Трагедия Макбета». Ролик был опубликован на видеохостинге YouTube.

Производством ленты по мотивам трагедии английского писателя Уильяма Шекспира занялась независимая американская киностудия A24.

Роль Лорда Макбета в новом проекте режиссера Джоэла Коэна исполнит двукратный лауреат «Оскара», голливудский актер Дензел Вашингтон. В съемках картины также приняли участие такие артисты, как Фрэнсис Макдорманд, Брендан Глисон, Ральф Айнесон и другие.

Отмечается, что это станет первым фильмом постановщика, над которым он работал без своего брата Итана.

Премьера картины назначена на 24 сентября, «Трагедию Макбета» покажут на Нью-Йоркском кинофестивале. Начало широкого проката назначено на 25 декабря, позже лента появится на стриминг-сервисе Apple TV +.

Братья Джоэл и Итан Коэны являются авторами таких культовых кинолент, как «Фарго», «Старикам тут не место», «Большой Лебовски», «Перекресток Миллера» и другие.

