Братья Коэны перестанут снимать совместные фильмы

Режиссеры Итан и Джоэл Коэны перестанут снимать совместные фильмы. Об этом заявил композитор Картер Беруэлл, написавший музыку к большинству картин братьев, передает The Independent в среду, 4 августа.

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Беруэлл прокомментировал новость о том, что Джоэл впервые самостоятельно снимет фильм «Макбет» с Дензелом Вашингтоном, Фрэнсис МакДорманд и Бренданом Глисоном. «Итан уже писал сценарии и продюсировал самостоятельно, а вот для Джоэла "Макбет" — первая самостоятельная работа», — объяснил композитор.

«Итан просто не хочет больше снимать кино», — подчеркнул Беруэлл. Он выразил надежду на то, что Коэны не оставят работу над совместными сценариями: «Я некоторые из них читал, и они великолепные. Но мы сейчас все в том возрасте, когда можем просто взять и уйти на пенсию».

Братья Коэны наиболее известны такими картинами, как «Большой Лебовски», «Фарго», «Старикам тут не место» и «После прочтения сжечь». Они лауреаты четырех премий «Оскар».