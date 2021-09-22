Курс рубля вырос на открытии торгов

Курс рубля в начале торговой сессии Московской биржи в среду, 22 сентября, вырос по сравнению с уровнем предыдущих торгов по отношению к доллару на 19 копеек. На 10:04 по московскому времени он составляет 72,89 рубля. Курс евро упал на 26 копеек, до 85,47 рубля.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,84 процента, до 4003,67 пункта, индекс РТС — на 1,16 процента, до 1730,69 пункта.

На 10:04 стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 1,45 процента, до 75,44 доллара за баррель, марки WTI — на 1,55 процента, до 71,58 доллара.

21-22 сентября состоится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором могут объявить о сроках сворачивания стимулов — ежемесячных покупок государством облигаций и бумаг. В этом случае есть вероятность, что инвесторы начнут распродажу ценных бумаг по рыночной цене. Также на заседании ФРС установит размер процентной ставки.