Россиянам спрогнозировали будущее рубля осенью

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук в беседе с «Российской газетой» спрогнозировал, каким будет будущее рубля осенью.

По словам эксперта, в октябре российская валюта может как сохранить тренд на укрепление, так и откатиться к показателям апреля. Однако к концу сентября стоимость доллара будет находиться в диапазоне 73-75 рублей, считает он.

Как заявил специалист, в долгосрочной перспективе на динамику рубля повлияют такие факторы, как инфляция и деятельность Банка России по ее сдерживанию, доля вложений нерезидентов в ОФЗ, котировки на российские газ и нефть на мировом рынке, а также результаты заседания ФРС США.

При этом, несмотря на борьбу Центробанка с инфляцией, которая может укрепить рубль, динамика мирового рынка энергоносителей и сигналы американского регулятора об укреплении национальной экономики могут подорвать российскую валюту.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева заявила, что главной угрозой для курса рубля этой осенью будет вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки. По словам эксперта, среди потенциальных угроз для всех рисковых активов, в том числе и для рубля, сохраняется возможная новая волна пандемии коронавируса в связи с похолоданием в Северном полушарии.