Сестра Кейт Мосс снялась в нижнем белье и порадовала фанатов

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти опубликовала фото в откровенном нижнем белье и порадовала фанатов. Соответствующая серия кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети снимках 23-лентяя манекенщица снялась в зеркале вместе с подругой Алекс Джанай (Alex Janai). На первом фото звезда одета в черный обтягивающий кружевной костюм, состоящий из соединенных майки в виде корсета и чулок, стринги и лакированные туфли с острыми носами.

На второй фотографии девушка позирует в розовых кружевной майке и чулках, белых стрингах и босоножках. Джанай, в свою очередь, надела белое платье длины мини в крупную сетку, а также белые и бордовые гетры на руки и ноги.

Пользователи сети оценили внешний вид девушек в комментариях под публикацией. «Я хочу на тебе жениться», «Очень горячо», «Безумно красиво», «Вы мои королевы», «Я влюблен», «Ничего прекраснее я сегодня уже не увижу», — писали они.

В марте Лотти Мосс снялась топлес ради продажи фото в сети. Отмечается, что знаменитость сделала это с целью привлечь внимание фанатов к своему новому профилю на сайте для взрослых, пользователи которого получают доступ к контенту за определенную плату. Известно, что ежемесячная стоимость подписки за просмотр контента Мосс составляет 14 фунтов стерлингов (1440 рублей).