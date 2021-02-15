Сестра Кейт Мосс продаст свои фото в обнаженном виде за сотню тысяч рублей

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти выставила на продажу снимки, на которых она запечатлена в откровенных образах, за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает портал Daily Star.

23-летняя манекенщица начала продавать фотографии в бикини и нижнем белье на онлайн-платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Отмечается, что стоимость подписки на звезду составляет 14 фунтов стерлингов в месяц (1426 рублей).

Согласно материалу, подписчикам необходимо доплатить тысячу фунтов стерлингов (100 тысяч рублей), чтобы просматривать кадры Лотти в обнаженном виде. «Разблокируй фотографии моего мокрого тела», — гласит подпись под одним из постов модели.

Ранее в октябре 2020 года манекенщица Лотти Мосс прошлась по улицам Лондона в обтягивающем наряде и сделала его бестселлером. Речь идет о черном мини-платье из плотной ткани, ворот которого выполнен таким образом, что его можно натянуть на лицо в качестве защитной маски. Известно, что после появления знаменитости в описанном платье-маске бренда Pretty Little Thing его вскоре полностью раскупили на сайте марки.