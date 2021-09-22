Пенсионеры-скалолазы покорили гору в Крыму

В Крыму прошел 14-й Чемпионат ветеранов альпинизма и скалолазания. Об этом сообщает «Российская газета».

Участники соревнований из девяти стран собрались у подножия горы Крестовой. Спортсмены представляли Россию, Германию, Польшу, Израиль, Украину, Казахстан, Узбекистан, США и Австралию.

Согласно условиям чемпионата, в соревнованиях могли принять участие только спортсмены уровня не ниже кандидата в мастера спорта (КМС) по альпинизму или скалолазанию. Возраст участника не должен быть меньше 45 лет для женщин и 50 лет для мужчин.

Самой опытной среди женщин оказалась Алевтина Пахомова из Санкт-Петербурга — ей исполнилось 82 года. Спортсменка преодолела 20-метровый скальный маршрут за 2 минуты и 5 секунд.