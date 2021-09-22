Правительство разрешило маршалам и генералам служить после 70 лет

Правительство подготовило отзыв на законопроект о службе маршалов и генералов после 70 лет

Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, разрешающий высшим военачальникам оставаться на службе после 70 лет. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, пишет «Российская газета».

Специалист напомнил, что сегодня закон устанавливает для маршалов, генералов армии и адмиралов флота предельный срок службы до 65 лет. После этого с ними могут заключить новый контракт до достижения 70 лет.

В отдельных случаях, по словам Груздева, существует необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военачальниками и после достижения ими 70 лет. Устанавливать срок нового соглашения, согласно законопроекту, будет глава государства.

Предложение продлить службу высшим военачальникам выдвинул президент России Владимир Путин, внеся соответствующий законопроект в Госдуму в июле 2021 года.