В Госдуме объяснили необходимость включения службы в армии в страховой стаж

Депутат Госдумы, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Евгений Нилов в разговоре с «Лентой.ру» объяснил необходимость включения срочной службы в армии в страховой стаж. По его словам, служба в армии — конституционная обязанность российского гражданина, потому факт того, что он защищал свою страну, вместо того, чтобы «откосить», должен приниматься во внимание и справедливо вознаграждаться.

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому время срочной службы в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. «В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо», — заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Депутат предложил учитывать год службы за полтора года стажа

Нилов подчеркнул, что фракция «ЛДПР» уже не единожды вносила на рассмотрение аналогичную инициативу, но каждый раз она игнорировалась. Что изменилось сейчас — для него загадка.

«Первый раз мы вносили законопроект несколько лет назад, но правительство его не поддержало. Второй — летом. Теперь вот депутаты "Единой России" решили внести свой вариант. Разумеется, концептуально с их инициативой я согласен — в стране действительно существует подобная несправедливость. Жаль только, что предложение не поддержали ранее. Связано ли это с грядущими выборами, я не знаю. Пусть каждый делает выводы самостоятельно», — заметил Нилов.

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Депутат уточнил, что речь в законопроекте идет не о трудовом стаже, а о страховом. Государство и так начисляет стаж за службу в армии, но при досрочном выходе на пенсию он не учитывается.

«Служба засчитывается при назначении пенсии по старости. А вот по льготной — нет, — объяснил Нилов. — Был, кстати, интересный довод в пользу этого законопроекта: тот, кто откосил от армии и пошел работать, например, курьером, спокойно получает и свои страховые баллы, и трудовой стаж. А тот, кто нюхал порох и с оружием в руках защищал наши рубежи, не получает ничего».

В перспективе, если уже предложенная инициатива будет одобрена, Нилов считает справедливым учитывать год службы, например, за полтора года стажа — ведь армия подразумевает определенные трудности и ограничения. Тем не менее, служба в ней, по словам депутата, является конституционной обязанностью гражданина, и большим достижением будет сделать хотя бы этот первый шаг.

Ранее один из авторов документа, глава фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов рассказал о законопроекте, который планировалось внести в Госдуму. Он также напомнил, что на данный момент россияне имеют право выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного времени. При этом трудовой стаж у мужчин должен быть не менее 42 лет, а у женщин — 37 лет, однако сами граждане должны быть в возрасте не менее 60 и 55 лет, соответственно.