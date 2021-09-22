Пушков ответил на слова Госдепартамента США о поставках газа из России в Европу

Сенатор Пушков заявил, что Россия сама будет решать, как поставлять газ в Европу

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление советника Госдепартамента США Амоса Хохштейна, который потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Что Россия должна, а что не должна, решать самой России, а уж точно не бюрократу из Госдепа», — отметил парламентарий.

Он добавил, что тему поставок газа в Европу можно сравнить со сложным уравнением. По словам Пушкова, его нужно решать путем переговоров и поиска компромисса. «Тем же, кто считает иначе, надо подучиться дипломатии», — заключил сенатор.

Ранее Госдепартамент США потребовал от России как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через Украину, так как собственных запасов энергоносителей в европейских странах не хватит для того, чтобы перезимовать. Хохштейн обратил внимание, что Россия уже неоднократно заявляла о способности обеспечить Европу газом и что через территорию Украины уже проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью.