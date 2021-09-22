Отказу Эрдогана признавать Крым российским нашли неожиданное объяснение

Хорошие отношения между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом не мешают последнему публично говорить о незаконности российской юрисдикции над Крымом, поскольку Анкара на самом деле считает полуостров своим. С таким объяснением ситуации выступил востоковед Евгений Сатановский, сообщает в среду, 22 сентября, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Мало ли с кем хорошие отношения! Крым с точки зрения Турции — это Турция. Да, когда-то Екатерина Великая отвоевала чертову тучу территорий у турок. (…) Но это вовсе не значит, что распад СССР не был воспринят в Турции как исторический шанс», — считает политолог.

Слова турецкого президента прокомментировали в Совете Федерации. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Эрдогану следует реально взглянуть на ситуацию и понять, что Крым действительно важен для России. Он напомнил, что полуостров является регионом, где проживает подавляющее число русских, а также находится основная военная база Черноморского флота. Политик подчеркнул, что Крым будет находиться в составе России вечно.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отказался признавать Крым частью России. Кроме того, турецкий лидер указал на необходимость прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар.