Верховный суд высказался о наказании для бедных россиян

Верховный суд (ВС) России призвал не назначать реальное лишение свободы за преступление, совершенное из-за тяжелого материального положения. Об этом сообщает РАПСИ.

Предложение высшей судебной инстанции страны высказано в постановлении по уголовному делу осужденного за незаконное перемещение через таможенную границу табачных изделий в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Россиянина посадили на три года. Но его адвокат обратился в Верховный суд с жалобой на слишком суровый приговор, указав на трудные условия жизни подзащитного: у него на иждивении малолетние дети с тяжелыми заболеваниями и престарелые родители.

ВС высказался по поводу преступлений, на которые идут из-за бедности, указав на материалы дела. В частности, там говорится, что подсудимый жаловался на проблемы с трудоустройством, его ежемесячный доход составлял восемь тысяч рублей, а контрабандой сигарет он занялся впервые, в чем раскаялся. Однако суд первой инстанции не принял во внимание эти доводы и не назначил условное наказание.

Высшая инстанция отмечает, что суд не имеет права формально подходить к делу, а должен детально проанализировать его нюансы и не сажать обвиняемого при его раскаянии и признании вины.

Мужчине изменили приговор, назначив условный срок вместо трех лет реального наказания.