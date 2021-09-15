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Российским заключенным разрешили переписываться между собой внутри колонии

Верховный суд разрешил переписываться двум пожизненно лишенным свободы заключенным
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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд России рассмотрел жалобу пожизненно осужденного, которому администрация колонии запретила переписываться с другим заключенным, и встал на его сторону. Об этом в среду, 15 сентября, сообщает РИА Новости.

В Хабаровском крае осужденный около восьми месяцев переписывался с заключенным из другой камеры, который также был приговорен к пожизненному лишению свободы. Однако потом начальник колонии пресек общение, сославшись на должностную инструкцию, в которой якобы воспрещается установление связи между осужденными.

Тогда заключенный обратился с жалобой в суд. После препирательств в судах первой и второй инстанции мужчина дошел до Верховного суда, где встали на его сторону. Суд подтвердил, что запретить переписку между заключенными администрация может лишь при наличии веских оснований, которых в этом случае не было.

При этом суд напомнил, что администрация вправе «цензурировать» переписку, если посчитает нужным. Например, во избежание планирования побега.

В феврале 2021 года сообщалось , что Верховный суд предложил ввести в УК РФ два новых вида наказания, не связанных с лишением свободы. Лица, которые совершили уголовный проступок и впервые совершили преступления небольшой или средней тяжести, могут вместо срока отбывать общественные и ограниченно оплачиваемые работы.

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