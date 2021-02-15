Верховный суд предложил новые виды наказания за «уголовный проступок»

Верховный суд (ВС) России предложил ввести в УК РФ два новых вида наказания, не связанных с лишением свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Для лиц, совершивших уголовный проступок и впервые совершивших преступления небольшой или средней тяжести, предлагается ввести общественные и ограниченно оплачиваемые работы. Первая мера подразумевает выполнение бесплатных общественно полезных работ в свободное от работы или учебы время, а вторая — удержание от 5 до 10 процентов от зарплаты лица на его основном месте работы.

Как отметили разработчики законопроекта, эти более мягкие меры будут способствовать «снижению репрессивности уголовного закона».

Ранее сообщалось, что Верховный суд России предложил внести в УК РФ понятие «уголовный проступок» — к нему планируется относить преступления небольшой тяжести, за которые УК РФ не предусматривает наказаний в виде лишения свободы.