В Госдуму внесли проект о либерализации законодательства о митингах

Депутат Госдумы Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента законопроект, отменяющий административную ответственность за ряд нарушений порядка проведения митингов и массовых акциях. Документ опубликован в думской электронной базе в понедельник, 15 февраля.

В частности, из Кодекса России об административных правонарушениях предлагается исключить статью об организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Сейчас максимальное наказание за данные деяния для граждан — штраф до 20 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Кроме того, предлагается отменить нормы, где предлагаются санкции за нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Автор инициативы о либерализации законодательства отмечает, что действующий закон о митингах не раскрывает понятия «массовое присутствие граждан» и любое скопление граждан может быть квалифицировано как правонарушение.

«На сегодняшний день правоприменительная практика по данному вопросу показывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на свое усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.