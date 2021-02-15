Верховный суд предложил ввести в России понятие «уголовный проступок»

Верховный суд (ВС) России предложил внести в УК РФ понятие «уголовный проступок» — к нему планируется относить ряд деяний, за которые не предусмотрено лишение свободы. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает ТАСС.

Законопроект, вводящий «уголовный проступок» в УК и УПК РФ, ВС внес в Госдуму — согласно законопроекту, к этому понятию будет относиться 112 составов преступлений. Как следует из документа, к уголовным проступкам планируется относить преступления небольшой тяжести, за которые УК РФ не предусматривает наказаний в виде лишения свободы.

Данное правило будет действовать за исключением некоторых преступлений. В частности, ВС России предложил относить к уголовным проступкам 53 состава преступления в сфере экономики, ответственность за которые предусмотрена главами 21,22 и 23 раздела VIII УК РФ.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, с учетом статистики о судимости за 2019 год категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 68 тысяч человек, 49,7 тысячи из которых (73%) составляют лица, совершившие преступления в сфере экономики.

5 октября 2020 года сообщалось, что ВС России признал законным увольнение «золотой судьи» Елены Хахалевой за дисциплинарный проступок.