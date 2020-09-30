Верховный суд России отказался отменить пожизненный срок бывшему сенатору

Верховный суд России отказался отменить приговор в виде пожизненного срока бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву, осужденному за организацию убийств и терроризм. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было вынесено на основании постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал закрытый процесс над экс-сенатором нарушением права на справедливое судебное разбирательство.

В 2017 году глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Изместьева. Тогда же пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что такое возможно.

В 2010 году Изместьева приговорили к пожизненному заключению за создание организованной преступной группировки (ОПГ), руководство бандой, организацию убийства двух и более человек, а также теракта.

Он был избран в Совет Федерации как представитель от Башкирии в 2001 году, через пять лет был лишен парламентских полномочий за совмещение политической деятельности с коммерческой. В 2007 году его задержали сотрудники ФСБ в Киргизии и этапировали в Москву, где обвинили в организации преступлений, совершенных в Башкирии в 1990-х годах.

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