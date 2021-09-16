Верховный суд оправдал ранившую ножом сожителя при самообороне россиянку

Верховный суд (ВС) России оправдал жительницу Волгоградской области, которая ранила напавшего на нее сожителя ножом. Там уточнили, что причинение вреда для самообороны не считается преступлением. Об этом сообщается на сайте суда.

По данным ВС, сожитель был зачинщиком конфликта. Когда россиянин «развернул ее к себе», женщина резала хлеб. Он придавил ей шею, а другой рукой два раза ударил в область плеч. При ссоре присутствовал ребенок. В приговоре отмечается, что обвиняемая оттолкнула мужчину и ударила его ножом в грудь.

«Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства», — говорится в решении Верховного суда.

Так, женщину, которая ранила ножом сожителя, оправдали. До этого ее действия квалифицировались как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного при превышении пределов необходимой обороны.

Ранее жителя Волгоградской области приговорили к 8,5 года колонии за поджог бывшей супруги и попытку ударить ножом ее подругу. После ссоры мужчина облил женщину бензином, зажег спичку и бросил на нее. Россиянка смогла сбросить с себя горящую одежду и обувь, но получила ожоги порядка 50 процентов тела.