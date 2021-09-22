В Болгарии запуск советской ракеты попал на видео

На видео попал пуск тактической ракеты советского комплекса «Точка» в Болгарии

Болгария провела боевые стрельбы на полигоне «Шабла». В течение двух дней военные производили пуски ракет из состава советского тактического комплекса 9К79 «Точка». Запуск ракет попал на видео, опубликованное на канале информационного центра Министерства обороны Болгарии.

«Российская газета» пишет, что в стрельбах принимал участие дивизион 4-го ракетного полка, оснащенный комплексами 9К79 «Точка». На видео показан успешный запуск ракеты и поражение учебной цели. Заместитель командующего Сухопутными войсками бригадный генерал Николай Караиванов отметил «отличный» результат стрельб.

Болгария, которая является членом НАТО, остается единственным оператором комплексов «Точка» в альянсе. На вооружении болгарских вооруженных сил четыре ракетных комплекса.

Разработку тактического ракетного комплекса 9К79 начали в 1968 году, а в 1973 году стартовало серийное производство ракет. Боеприпасы комплекса могут нести ядерные, химические и осколочно-фугасные боеголовки массой свыше 480 килограммов. Максимальная дальность полета ракеты составляет 70 километров.

Ранее в Афганистане обнаружили склад с разукомплектованными советскими ракетами. Части боеприпасов Р-17 из состава оперативно-тактических ракетных комплексов 9К72 «Эльбрус» лежали под открытым небом.

