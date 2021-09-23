Боррель рассказал о работе ЕС по открытию своего представительства в Кабуле

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о работе ЕС над открытием своего представительства в Афганистане. Его слова приводит ТАСС.

Европейский дипломат отметил, что дипмиссия появится в Кабуле. Однако по соображениям безопасности Боррель отказался назвать сроки открытия.

Ранее Боррель заявил, что хаотичная эвакуация граждан западных стран из Афганистана показала важность обеспечения общей обороны для Евросоюза. Глава евродипломатии решил заняться созданием единой европейской армии численностью пять тысяч военнослужащих. Она должна заниматься обеспечением безопасности стран ЕС.